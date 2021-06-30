РИАМО - 30 июн. Студент первого курса Физтех-колледжа в Долгопрудном Артем Кондаков стал победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
По словам зампреда правительства Московской области – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, в финальном этапе конкурса приняли участие порядка 1,5 тыс. участников из 75 регионов России. Подмосковье оказалось лидером.
Учредителями конкурса «Большие вызовы» являются министерство науки и высшего образования Российской Федерации и научно-технологический университет «Сириус».
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