«Поздравляю Артема с абсолютно заслуженной победой. В числе победителей он в июле отправится на научно-технологическую программу «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» в Сочи. Уверена, впереди у него еще множество побед»,– сказала Каклюгина.