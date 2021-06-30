РИАМО - 30 июн. Генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков перечислил те случаи, когда рефинансирование ипотеки становится невыгодным заемщику, сообщает Nation News.
Весной этого года был упрощен доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала, а с 1 июля 2021 года изменяются условия льготной ипотеки с господдержкой.
По словам специалиста, рефинансирование может помочь заемщику только тогда, когда он выплатил менее половины кредита. Иначе ему придется заново выплачивать процентную ставку по кредиту и оформлять весь необходимый пакет документов.
При этом юрист рассказал, что финансовое учреждение может отказать в рефинансировании кредита. Это может произойти из-за плохой кредитной истории.
Тем не менее Паршиков наблюдает тенденцию к упрощению взаимодействия клиентов с банком и более снисходительному отношению к условиям осуществления выплат.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии