РИАМО - 30 июн. Во втором полугодии средний рост платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, составит 3%, это ниже уровня инфляции и ниже уровня, заданного на 2021 год для Подмосковья правительством РФ, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

У населения, проживающего в домах с электрическими плитами, рост составит 3,5%. Это так же вписывается в индекс, заданный для Московской области.

Впервые за 2,5 года после запуска мусорной реформы будут пересмотрены тарифы в сфере ТКО. Средний рост составит 3% , что также не превышает уровень инфляции. За время работы реформы Московская область полностью перешла на рекультивацию и экологичную утилизацию отходов, закрыв все полигоны.

Во втором полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 3,5%, или 20 копеек, и будет равняться 5,93 руб./кВт*ч. Это ниже уровня инфляции и индекса, предусмотренного правительством Российской Федерации.

Скидка для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошлого года и составит 30%. Это важный показатель для Подмосковья, так как треть населения проживает именно на такой территории.

Скидка для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, будет немного уменьшена и составит 27,6%.

В 2020 году продолжилась модернизация коммунальной отрасли Московской области. Благодаря мероприятиям по переходу на единые тарифы, установлению льготных, объединению инфраструктуры на базе крупных поставщиков услуг и комплексного подхода к модернизации сетей удалось сдержать темпы роста тарифа на тепло, воду и стоки. В большинстве муниципалитетов плата изменится в пределах инфляции либо будет заморожена, а у 700 тыс. жителей тарифы в 2021 году будут снижены.

По поручению подмосковного правительства тарифы на газ заморожены и будут пересмотрены 1 октября 2021 года.

Средний рост платы граждан в 2021 году не превысит 3,5%.