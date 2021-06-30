РИАМО - 30 июн. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что пожилым гражданам важно делать прививки от коронавируса, а хронические болезни не являются противопоказанием, сообщает Nation News.

По словам врача, пенсионерам можно ставить все три вакцины, поэтому выбор остается исключительно за пациентом. Ни одна из вакцин не противопоказана для лиц пожилого возраста.

«Вакцинацию нужно отложить только в том случае, если эти заболевания находятся в стадии обострения. Если есть какие-то сомнения, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом», — отметила гериатр.

Также Ткачева напомнила, что максимальный иммунный ответ достигается через 30-40 дней, как у молодых, так и у пожилых.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 человек в Москве выиграли машины после прививки от Covid‑19. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня.

- Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR‑коды для гостей ресторанов. В Подмосковье и столице запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR‑кода.

- В Москве пресекли деятельность офиса, где изготавливали поддельные справки о вакцинации. Оперативники во время проверочной закупки приобрели через интернет фиктивный сертификат.

- Врач напомнила пенсионерам о правилах вакцинации от коронавируса. Ни одна из вакцин не противопоказана для лиц пожилого возраста.

- Россиян будут пускать в Турцию с любыми прививками от Covid‑19. Сертификат нужно будет предъявить при посадке в самолет, а также на погранконтроле.

- Президент РФ: Нужно эффективнее пресекать распространение поддельных справок.

Есть статьи уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. <…> Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности.

- Несколько москвичей не смогут посетить ресторан по одному и тому же QR‑коду. Для входа в заведение нужно показать документ, удостоверяющий личность.

- Привившиеся от Covid‑19 осенью москвичи смогут получить QR‑код. Если прививка сделана, а QR-код не найден, необходимо обратиться в службу техподдержки федерального портала gosuslugi.ru.

- QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления. Для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:

«Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинацию никто не имеет право», — сказал Путин во время прямой линии.

- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.

- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.

- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.

- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп