РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. В подмосковной Балашихе полностью устранили последствия грозы, которая обрушилась на городской округ 28 июня, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В этот день ветер с порывами до 25 м/с спровоцировал массовое падение деревьев и обрывы линий электропередач. Из-за капризов погоды тогда без электричества остались около 15 тысяч жителей Балашихи. Чтобы вернуть свет в их дома, в усиленном режиме работали пять бригад АО «Мособлэнерго» и 4 бригады ООО «Норэнерго».

Рабочие убирали поваленные деревья и восстанавливали обрушившиеся линии электропередачи.

В Подмосковье 28 июня прошел сильный ливень, дул шквалистый ветер, прогремела гроза. Всего в регионе из-за непогоды упали 108 деревьев, повреждены 20 машин.