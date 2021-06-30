РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В городском округе Люберцы прорабатывают возможность расширения автомобильного тоннеля на Волковской улице, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду он провел онлайн-встречу с жителями.

«Необходимо реконструировать тоннель в районе улицы Волковская совместно с Московской железной дорогой. Вопрос с расширением тоннеля решаем», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в муниципалитете проводится реконструкция Октябрьского проспекта. Первый этап - эстакаду от Вечного огня до кинотеатра «Октябрь» завершат в IV квартале 2022 года. Всего таких этапов пять, последний будет завершен в 2025 году.

В горокруге еще проводится реконструкция трассы М-5 «Урал», которую планируют завершить в IV квартале 2023 года. Также прорабатывается вопрос строительства дублера Егорьевского шоссе до ЦКАД. Движение будет освобождено от большого потока транспорта.

Глава добавил, что ведется строительство трассы «Лыткарино - Железнодорожный», которая пройдет вдоль реки Пехорки в поселениях Томилино и Красково.

Также Ружицкий сообщил о планируемой возможности выйти на конкурсные процедуры в 2021 году по реконструкции транспортно-пересадочного узла «Люберцы-1».