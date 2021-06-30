РИАМО - 30 июн. Учительница московской школы опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает агентство новостей «Москва».
Ранее мужчина рассказал президенту, что его жена имеет противопоказания к прививке от Covid-19 из-за давней хронической болезни. Он отметил, что в школе уважительную причину отказа не принимают. По его словам, директор школы обещает уволить его жену, если документы о прохождении вакцинации не будут предоставлены до 15 июля.
«После того, как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. Конечно, мне волнительно, не каждый день происходит такое. С директором, Татьяной Михайловной, мы посидели в кабинете, все обсудили, все корректно было, и никаких недопониманий у нас не было. У мужа спрашивала - сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал», — сказала учительница.
Женщина добавила, что не понимает, почему СМИ решили о возникших у нее проблемах.
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж
- Путин рассказал, кому подчиняется президент.
- Более 500 млн человек воспользовались льготной ипотекой под 2,5% в РФ. Ранее Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до июля 2022 года.
-До 50% региональных трасс в РФ должны привести в порядок к 2024 году. Сейчас около 85% федеральных трасс уже привели в порядок.
- Путин: Главный золотой запас России – это люди. Он подчеркнул, что российский народ в высшей степени духовный, с очень глубокими историческими корнями.
- Правительство РФ разработало планы реагирования в случае изменения климата. Глава государства обратил внимание на важность сохранения лесов и морей для достижения этих целей и сохранения климата.
- Повышенный спрос на внутренний туризм стал причиной повышения цен на курортах России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
- Президент РФ рассказал, что нужно для счастья.
- В России создана госкорпорация, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. Президент напомнил, что долгое время государство не вкладывалось в туристическую отрасль, а россияне предпочитали ездить отдыхать за границу, как только такая возможность появилась.
- Президент РФ рассказал про опасность изменения климата. Таяние вечной мерзлоты и засуха земель сельхозназначения могут привести к серьезным социальным и экономическим последствиям.
- 60 млн тонн отходов накапливают в России ежегодно. В стране только предстоит провести большую мусорную реформу, сообщил президент России Владимир Путин.
- Путин оценил работу Госдумы уходящего созыва.
- Производители упаковки в России будут отвечать за процесс ее утилизации. Президент уточнил, что производители упаковки могут утилизировать ее самостоятельно, либо отчислять государству ресурсы, чтобы оно «делало это своими руками».
- Путин: Недобросовестных регоператоров по обращению с ТБО надо привлекать к ответственности. Президент также добавил, что в контроле за региональными операторами очень востребована реакция общественности.
- Никакие санкции не остановят развитие России, экономический суверенитет растет, сообщил президент страны Владимир Путин.
- Путин собирается дать рекомендации своему преемнику. Это он сделает, когда придет время.
- В России планируют снизить уровень безработицы до докризисного уровня.
- Дисплей Брайля внесут в список средств реабилитации в РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
- Путин: В России необходимо построить 1,3 тыс школ:
- Путин напомнил о бесплатном подведении газовой трубы к домовладениям россиян. В правительстве разрабатывают единый документ для полного подключения к газу по единой цене.
- Кураторы из правительства РФ могут появиться у регионов страны:
- Путин сообщил об отсутствии планов по блокировке соцсетей. Компании, работающие на территории страны, должны соблюдать законодательство.
- Путин ответил на вопрос про несбыточные мечты:
- 46 млрд руб выделили в РФ на выплаты для беременных. Женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности и оказались в трудном положении, будут получать новые выплаты.
- Путин: Нужно совершенствовать практику защиты банковских данных:
- Путин объяснил, почему бананы в магазинах РФ стоят дешевле моркови.
- Власти РФ продолжат поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование.
- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Правительство России намерено заключить контракты на приобретение оборудования для постковидной реабилитации.
- Президент РФ рассчитывает на снижение уровня инфляции. Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.
- Путин назвал незаконным увольнение граждан из-за медотвода от прививки. Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.
- Путин: Действия властей направлены на предотвращение введения локдауна.
- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии