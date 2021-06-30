РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск Подольска после окончания ремонтно-профилактических работ начнет работать аппарат по контролю температуры тела посетителей и наличии на лице маски, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Круглов вместе с исполняющим обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеславом Назаровым провел рабочую встречу в универсальном спортивном центре «Юность». Рабочую встречу организовали для оперативного реагирования на обращения граждан о возобновлении работы бассейна. Центральным вопросом встречи стало обсуждение перспективы модернизации залов и некоторые новации в оформлении.

В настоящее время в центре проводят ремонтно-профилактические работы. В том числе плановый ремонт бассейна, который начнет заполняться уже на следующей неделе и возобновит работу в первой декаде июля. В спортивных залах меняют осветительное оборудование и ремонтируют стеновые панели.

В УСЦ опробовали пилотный аппарат контроля здоровья посетителей. Прибор контролирует температуру посетителя и наличие на нем маски, подавая звуковой сигнал в случае возможных отклонений от нормы.

Центр занимает 7500 квадратных метров. В нем есть плавательный бассейн длиной 25 метров и шириной 11 метров с современной автоматизированной системой очистки воды; концертно-спортивный зал на 1300 зрительских мест для соревнований по волейболу, гандболу, мини-футболу, теннису, гимнастике, а также проведения концертов и культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых; тренажерный и тренировочный залы.

В «Юности» работают многочисленные секции, а его спортсмены нередко берут призовые места на областных соревнованиях.