РИАМО - 30 июн. Комитет по конкурентной политике Московской области один из первых собрал и сдал более 500 кг макулатуры на утилизацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отметили, что сдача и прием макулатуры помогает заботиться об окружающей среде. На сегодняшний день этот вопрос актуален.

1 т переработанной для дальнейшего использования макулатуры сохраняет на планете около 25 деревьев, что равняется 5 кб м древесины.

Ранее студенты музыкального колледжа имени Прокофьева за 2 месяца собрали более 100 кг макулатуры, пластиковых бутылок, крышечек и ручек с фломастерами.