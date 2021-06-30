РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В городском округе Люберцы для борьбы с пробками проведут работы по расширению дорог на улицах Космонавтов и Электрификации, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду он провел онлайн-встречу с жителями.

«Люберцы вошли в программу «Долой глупые пробки». Ведутся работы по расширению ряда дорог и съездов, в частности, с улицы Космонавтов до Южной, Электрификации до 1-го Панковского проезда. Работы будут продолжаться до конца августа», - сказал Ружицкий

В Люберцах всего 656 дорог, из них одна федеральная, 18 областных. Протяженность - 372 км, но загруженность высокая, износ идет быстро, интенсивная эксплуатация. В округе работают восемь подрядных организаций.

«Перед нами стоит острая задача - ямочный ремонт. У нас есть служба инспекции дорог, ямы оцифровываем. Подрядчикам идет оплата по факту. С начала года оцифровали 7 407 ям, 7 278 ям заделали. Всего в 2021 году отремонтируем 44 муниципальные дороги, ремонт провели по 35, работы пройдут до конца августа. Также сделают 18 тротуаров», - заключил Ружицкий.