РИАМО - 30 июн. Загруженность столичных дорог в среду вечером составляет 8 баллов из 10 возможных, ситуация начнет улучшаться после 20 часов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Особенно сложная ситуация образовалась на улице Большая Якиманка, Валовой улице, Чистопрудном бульваре.

Проблемы возникли на Третьем транспортном кольцое и МКАД, где пробки образовались практически по всему диаметру.

К 19 часам плотность движения спадет до 7 баллов, к 20 часам – до 5 баллов.