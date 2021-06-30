РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. В Королеве завершили благоустройство парка у ДиКЦ «Костино», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В нынешнем году в результате благоустройства в парке Костино появились две входные группы, деревянная беседка с навесом, для любителей настольного тенниса установлены два теннисных стола, также здесь расположились два стола для настольных игр и игр в шахматы, для любителей чтения появилась зона буккроссинга с оборудованными местами для чтения.

«Губернатор Андрей Юрьевич уделяет большое внимание развитию парков. Ежегодно мы создаем новые и благоустраиваем существующие парки культуры и отдыха. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновим парковую инфраструктуру в 22 парках культуры и отдыха. Работы в парке Костино Королева уже завершены», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парке также установлены элементы навигации, зарядная станция, Wi-Fi роутер, проведено озеленение с устройством газона, высадкой деревьев и созданием живой изгороди.

В 2019 году в парке также были проведены работы по благоустройству: появилась губернаторская детская игровая площадка, выполнено устройство нового уличного освещения, установлены малые архитектурные формы, выполнено устройство пешеходных дорожек.