РИАМО - 30 июн. В Подмосковье создадут координационный совет по защите прав журналистов. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти региональной Общественной палаты, сообщает пресс-служба палаты.

Заседание комиссии провели в рамках исполнения поручения полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. На заседании обсуждали вопрос эффективных коммуникаций журналистов, правоохранителей и гражданских активистов.

К диалогу пригласили замруководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елену Чернову, помощника начальника Главного управления по взаимодействию со СМИ и начальника отдела по взаимодействию со СМИ Росгвардии по Московской области Софию Хотину, замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Алексея Никитина, юриста фонда поддержки пострадавших от преступлений Александра Кошкина, председателя Союза журналистов Подмосковья Наталью Чернышову и других отраслевых специалистов.

«Мы сегодня услышали мнения журналистов одних из ведущих информационных изданий, коллег из органов внутреннего правопорядка, Союз журналистов России, членов Общественной палаты Московской области, представителя управления информационной политики и юристов, общественников, для того чтобы понять, есть ли у нас проблемы в коммуникации, и если есть, то как мы с ними будем работать», — сказала председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти региональной Общественной палаты Мария Большакова.

Она добавила, что необходимо выстроить конструктивный диалог. В Подмосковье сейчас коммуникации отлажены неплохо, и возникающие вопросы решаются оперативно. В то же время нужно наладить структурную и системную работу, чтобы в случае сложных и кризисных ситуаций работала система и не требовалось ручное управление. Этим и должен заняться координационный совет.

Формирование совета

Решение о создании совета поддержали все участники. Совет будет выстраивать системное взаимодействие правоохранителей, журналистов и общественников. Кроме того, совет займется подготовкой методических и информационных материалов.

«Союз журналистов мониторит ситуацию с нарушениями прав журналистов и своевременно принимает меры по их защите. Было решено создать координационный центр. Это правильное и актуальное решение. Организация диалога правоохранительных органов и журналистского сообщества должна стать целью создания такого совета, а формирование культуры общественного диалога - его миссией», — подчеркнула Чернышова.

Заместитель председателя Общественной палаты Евгений Мартынов подчеркнул, что важно принимать превентивные меры и идти на опережение. Приоритетом должно стать предоставление оперативной информации гражданскому обществу.

Участникам дискуссии разошлют резолюцию с предложениями форм работы. Будут также запрошены предложения по членам координационного совета. Когда состав совета будет определен, начнется работа над его положением, в котором пропишут права, обязанности и полномочия совета.