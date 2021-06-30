Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, провел «Прямую линию». Глава государства более трех с половиной часов отвечал на вопросы. В частности, на мероприятии затронули темы коронавируса, обязательной вакцинации, безработицы, роста цен на продукты, газификации и мусорной реформы. Обозреватель РИАМО собрала самые интересные ответы российского лидера во время общения с гражданами.

Об обязательной вакцинации

Один из первых вопросов Владимиру Путину задали по теме коронавируса, а именно — поддерживает ли он обязательную вакцинацию.

«Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — сказал он.

При этом, говоря о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для отдельных групп граждан, российский лидер отметил, что местные власти действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.

Глава государства уверен, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам.

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Какой вакциной привился президент

Всех давно интересовал вопрос, какой же вакциной привился президент. По словам Путина, его просили не говорить об этом.

«Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой», — сказал он на «Прямой линии».

Он отметил, что на тот момент в гражданском обороте были две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКоррона». Обе вакцины президент считает хорошими, но так как по времени «ЭпиВакКорона» действует меньше, Путин принял решение привиться «Спутником V».

На вопрос о том, почему нет видео того, как ему делали прививку, Путин ответил с юмором.

«А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?» — пошутил российский лидер.

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О медотводе

Житель Москвы рассказал президенту, что у его жены медицинский отвод по вакцинации от коронавируса. Однако в школе, где она работает преподавателем, ее обязывают привиться до 15 июля. В противном случае ей грозит увольнение.

По словам президента, работодатели не имеют права заставлять сотрудников прививаться от COVID-19 при наличии медицинских противопоказаний.

«Это незаконно — сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод — отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет», — сказал он.

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Об Украине

Вопросы на «Прямой линии» касались не только коронавируса, но и внешней политики. У президента спросили, почему Украина не вошла в список недружественных стран. Путин, отвечая на этот вопрос, заявил, что не считает украинский народ недружественным.

«Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — сказал президент.

А вот «сегодняшнее руководство Украины явно недружественное» к России, добавил он. При этом Путин не считает нецелесообразным встречаться и обсуждать проблемы с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на то, что тот «отдал страну под полное внешнее управление».

О росте цен на продукты

На «Прямой линии» россияне также задали президенту вопрос о росте цен на продукты — в частности, о том, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Отвечая на него, глава государства отметил, что мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самой высокой планке за последние десять лет. Причин на то много, в частности, печатание денег в основных странах-эмитентах и последствия коронавируса.

«В принципе, меры урегулирования применяются, и они дают свой эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в 2020 году и в начале 2021 года. Больше всего подорожал сахар — на 41%, а на следующей позиции было подсолнечное масло.

Если говорить о ценах на овощи, то рост цен связан с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления. Поэтому привозить их пришлось из других стран, например, Белоруссии и Турции.

Президент выразил надежду на то, что урожай овощей в 2021 году удовлетворит спрос на российском рынке.

О телефонных мошенниках

Владимиру Путину рассказали о ситуациях, когда мошенники обманывают пожилых людей. В частности, в такую ситуацию попал ветеран Великой Отечественной войны, который вместе с президентом наблюдал за парадом Победы 9 мая.

Глава государства назвал подонками тех, кто обманывает ветеранов и пожилых людей. При этом Путин отметил, что рост подобных преступлений связан с незаконным оборотом персональных данных.

«Коммерческие банки — и те, на счета которых приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги — должны самым внимательным образом контролировать этот процесс, чтобы сузить до нуля возможности мошенников», — сказал он.

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О газификации

Многие жители России прислали на «Прямую линию» вопросы о газификации. Глава государства напомнил, что к участку газовую трубу подводить должны бесплатно, в то время как работы на участке должны вестись за счет собственника.

Президент заверил, что бесплатная для населения газификация до домовладений будет обеспечена. Он также выступил за то, чтобы работы на участках домовладений делали по типовому договору. Эту идею уже обсуждают в правительстве.

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О зависимости россиян от кредитов

Во время «Прямой линии» президенту поступил вопрос от женщины, которая живет с 9-летним сыном. Она рассказала, что работает уборщицей — получает 12 700 рублей. Но даже из этой суммы у нее вычитают кредит. В итоге она фактически живет на 1,5 тысячи рублей.

Владимир Путин заявил, что в России есть целый набор мер по поддержке семей с детьми. Он напомнил, что накануне подписал закон, гарантирующий защиту минимального дохода, на который не может быть наложено взыскание.

«Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания школы государство помогало тем, кто в трудном положении», — сказал он.

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О «Пушкинской карте»

На «Прямой линии» учительница литературы попросила решить вопрос посещения выставок детьми, у которых нет на это средств. Президент, в свою очередь, заявил, что сейчас правительство обсуждает создание «Пушкинской карты», по которой школьники смогут посещать культурные учреждения.

Пользоваться этой картой смогут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Карта заработает приблизительно в сентябре-декабре 2021 года.

О выплатах детям и беременным

Вопросы президенту задавали и о выплатах семьям с детьми. Президент отметил, что разовые «детские выплаты» на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет.

«Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут», — сказал он.

Российский лидер также заверил граждан, что средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы.

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О регулировании интернета

Отвечая на вопрос блогера-миллионника, Владимир Путин заявил, что власти пока не намерены блокировать зарубежные социальные сети. При это президент подчеркнул, что если они работают в нашей стране, то должны соблюдать российское законодательство. Россия настаивает на том, чтобы международные платформы в нашей стране открывали представительства, с которыми можно было бы вести диалог.

О преемнике

На «Прямой линии» прозвучал вопрос о преемнике. Решение о том, кто должен возглавить Россию, всегда остается за гражданами страны, заявил Путин. Только такой путь избрания нового главы государства возможен в России. Но когда придет время, президент обещал дать свои рекомендации, кто достоин «возглавить такую замечательную страну, как наша Родина».

О безработице

В России наметилась тенденция снижения безработицы после пандемийного периода. Во время пандемии COVID-19 безработица выросла с 4,6-4,7% до 6 с небольшим, а в настоящее время она составляет 5,9%. Перед кабмином стоит задача выйти на докризисный уровень.

«Такая тенденция (снижения безработицы), слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному: к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату», — заявил президент России.

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О мусорной реформе

По словам Владимира Путина, с советских времен мусорной проблемой практически никто не занимался, а отходов за это время стало только больше. Так, ежегодно накапливается 60 миллионов тонн отходов. Президент назвал недопустимым тот факт, что власти на местах зачастую не соблюдают требования о раздельном сборе мусора. Таких недобросовестных операторов следует привлекать к ответственности, уверен президент.

«Граждане по праву возмущаются этим, когда они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине все это вместе сваливается», — сказал он.

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О льготной ипотеке

По мнению президента, несмотря на рост цен на жилье, льготная ипотека под 6,5% сыграла положительную роль.

Среди причин, которые могли привести к росту цен на жилье, Путин также назвал инфляцию, подорожание металлопродукции, а также нехватку рабочей силы опять же из-за пандемии коронавируса.

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Кому подчиняется президент?

На вопрос, кому же подчиняется президент России, Владимир Путин не раздумывая ответил — российскому народу, избирателям.

«Люди, когда приходят к урнам для голосования, делают свой выбор, причем на любом уровне — на местном, региональном либо на общенациональном, и, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие», — заключил он.

О песнях и сказках

Также президента спрашивали о личном — о том, какие песни он поет, когда отдыхает, и какие художественные произведения на него повлияли.

Путин ответил, что он поет русские и советские песни — «они мелодичные, красивые и содержательные».

Тремя важнейшими произведениями президент назвал «Войну и мир» Льва Толстого, Концерт № 1 Петра Чайковского и сказку «Колобок». Президент также посоветовал чиновникам обратить внимание на судьбу главного героя русской сказки.

«Как только вы, уважаемые коллеги, сочтите принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными», — сказал глава государства.

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