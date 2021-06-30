РИАМО - 30 июн. Госжилинспекция контролирует сроки и качество проведения управляющими организациями региона работ по ремонту подъездов в рамках губернаторской программы, приемку прошли 23% от всех запланированных на 2021 год подъездов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«На основании полученных данных инспекторы составили и еженедельно обновляют рейтинг городских округов по выполнению плана ремонта подъездов в 2021 году», – сообщила руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Так, на этой неделе Ленинский городской округ и Луховицы сохранили места в «зеленой зоне» по количеству отремонтированных подъездов. К ним из «желтой зоны» добавилась Черноголовка. А из «красной зоны» в «зеленую» стремительно вырвались Серебряные Пруды и Химки.

Позиции в «желтой зоне» по-прежнему занимают городские округа Егорьевск, Лыткарино и Молодежный в то время, как Кашира, Долгопрудный, Бронницы, Восход, Клин, Шаховская, Богородский и Котельники в «красной зоне» присоединились к еще 44 муниципалитетам, находившимся там ранее.

Это обусловлено тем, что времени на завершение ремонта во всех запланированных подъездах у управляющих организаций остается все меньше. Для того, чтобы поторопить коммунальщиков, решено повысить нижнюю границу «желтой зоны» до 40%.

В общей сложности приемку прошли 23% от всех запланированных на 2021 год подъездов – на 2% больше, чем на прошлой неделе. Это значит, что в них на должном уровне проведены работы по укладке в кабельканалы электрических и слаботочных сетей, восстановлению нормативного состояния входных групп, стен и потолков в местах общего пользования, отопительных приборов, ограждений лестничных маршей, а также по замене оконных и дверных заполнений, напольной плитки, почтовых ящиков, осветительных приборов.

Главный государственный жилищный инспектор региона подчеркнула, что в ходе осмотров принимают далеко не все отремонтированные подъезды. Как правило, критике подвергается качество проведенных работ.

Качество и своевременность выполнения планов работ напрямую влияют на формирование нового ежеквартального «Народного рейтинга эффективности работы управляющих организаций», данные которого будут использоваться при оздоровлении рынка в рамках реализации поручений по итогам ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева.