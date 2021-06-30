РИАМО - 30 июн. На территории Агропарка «Сырная долина», который строиться в Дмитровском городском округе, начаты монтаж и наладка оборудования. С работами на стройплощадке сырного завода ознакомился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, сообщает пресс-служба министерства.

«Одним из резидентов сырного кластера - предприятием «Сыровар» начаты установочные работы технологического, стеллажного и емкостного оборудования для приемки молока. Также оборудуется сейчас установками котельная, на очереди монтаж холодильной компрессорной. Параллельно на площадке идут отделочные работы, устройство коммуникаций и внутренних подземных инженерных сетей», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр напомнил, что мощность этого проекта составляет 5,4 тыс. тонн сыра в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 кв. 2021 года.

Всего же на территории сырного кластера производство сыра будет составлять более 19,4 тыс. тонн в год и производство сухой сыворотки – 14,28 тыс. тонн в год.