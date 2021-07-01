РИАМО - 1 июл. Усадьбу Даровое под Зарайском купили родители писателя Федора Достоевского, когда он был еще ребенком. Впервые он оказался здесь после пожара, в котором сгорело почти все. Но усадьбу восстановили, и именно здесь Достоевский провел счастливые годы своего детства.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, какие игры придумывал будущий писатель и какие места в Даровом сохранились со времен его детства. Кроме того, речь пойдет о загадочной смерти его отца и других воспоминаниях, которые попали в произведения Достоевского, а также инсценировке казни писателя и каторге, которую он назвал своим счастьем.

1:40 — 7:02 Как Достоевские заехали в сожженную усадьбу

7:03 — 12:36 В какие игры любил играть маленький Федор

12:37 — 15:36 Какие места в Даровом «помнят» Достоевского

15:37 — 19:01 Загадка смерти отца Достоевского

19:02 — 21:04 Почему Достоевский считал каторгу счастьем

21:05 — 22:40 Что ищут иностранцы в Даровом

22:41 — 24:15 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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