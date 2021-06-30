РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. В городском округе Мытищи 1 июля состоится семинар «Самозанятые в бизнесе», сообщается в Instagram-аккаунте «Мой Бизнес «Мытищи».

Семинар постарается «приоткрыть» глаза руководителям компаний на работу с самозанятыми. В рамках мероприятия разберут, есть ли экономическая выгода или ущерб от отношений бизнеса с самозанятыми; что выбрать - привлечение самозанятых или свой штат сотрудников, и как их привлечь и правильно оформить. Кроме того, можно будет узнать про проведение учета работы с самозанятым по бухгалтерии, формы договоров для заключения с самозанятым, а также является ли законным увольнение сотрудника и превращение его в самозанятого.

В материале отмечается программа семинара: как стать самозанятым; действующий бизнес и самозанятые - на бытовом примере; зачем мне этот риск: копейка-рубль бережет; кадры и бухгалтерия самозанятого; был наемным – стал самозанятым; закон и порядок в договорах; бизнес и самозанятый - партнеры или кто?; скупой директор платит дважды.

Зарегистрироваться на семинар можно по телефонам: 8(495)505-59-79 или 8(977)740-17-83. Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/1.