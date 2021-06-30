РИАМО - 30 июн. В Московской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества - 2021», он проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Конкурс проводят для выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в РФ.

Участники смогут повысить имидж предприятия в вопросе наставничества и кадровой политики. Заявки принимают по 4 номинациям: «Наставничество в области повышения производительности труда», «Наставничество в профессиональном самоопределении», «Наставничество в профессиональном развитии молодежи», «Наставничество в области прорывных технологий».

Приглашаются те юридические лица, которые зарегистрированы на территории Московской области и имеют статус участника национального проекта «Производительность труда».

«В Подмосковье уже 52 компании стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Отдельные предприятия уже завершили первый этап реализации проекта и везде фиксируется существенный рост производительности. Таким образом, в регионе уже накапливается опыт наставничества в сфере «бережливого производства», подкрепленный успешными практиками. Конкурс «Лучшие практики наставничества - 2021» - отличная возможность поделиться этим опытом», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.