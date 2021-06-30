РИАМО - 30 июн. Кампания по вакцинации от коронавируса активно проходит среди сотрудников комитета по конкурентной политике Московской области, прививку уже сделали 89% сотрудников, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.
Всего в Московской области прививку сделали уже более 1,5 млн человек.
«Единственная эффективная защита от Covid-19 — вакцинация. Комитет по конкурентной политике Московской области активно поддерживает вакцинацию. Так, 89% сотрудников комитета уже привились», - сказали в пресс-службе.
Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС. Вакцинируют граждан старше 18 лет.
Для того, чтобы вакцинироваться в поликлинике, нужно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.
Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте https://covid.mz.mosreg.ru.
В Подмосковье растет число желающих привиться от коронавируса. Врачи советуют делать прививки, чтобы спасти свое здоровье и здоровье своих близких.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- Несколько москвичей не смогут посетить ресторан по одному и тому же QR‑коду. Для входа в заведение нужно показать документ, удостоверяющий личность.
- Привившиеся от Covid‑19 осенью москвичи смогут получить QR‑код. Если прививка сделана, а QR-код не найден, необходимо обратиться в службу техподдержки федерального портала gosuslugi.ru.
- QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления. Для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории.
- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.
- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.
- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:
- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.
- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.
- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.
- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.
- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.
- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.
- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп
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