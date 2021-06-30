РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. В среду Мытищинский историко-художественный музей и музейную выставку «Лица Победы» посетила ветеран городского округа София Мелентьева, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Мелентьева 1925 года рождения, она является одной из участниц этой выставки.

«Я была рядовым красноармейцем. Воевала на 1-м Белорусском фронте в 47-й армии. Что можно сказать о войне? Только одно - это пережить можно было только по молодости лет. Мы были немытые, не стиранные днями и ночами. Умывались росой, а порой и росы не было, чтобы умыться, не то что лужи. Война - это страшно. Я желаю, чтобы всегда был мир! Мир, мир, мир во всем мире!» - сказала ветеран.

Музей располагается по адресу: улица Мира, дом 4. Телефон: 8(495)586-52-98.