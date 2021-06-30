РИАМО - 30 июн. В Подмосковье до конца 2021 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется завершить строительство пяти социально значимых дорожных объектов общей протяженностью свыше 10 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Речь идет о путепроводе в Мытищах, новом Афанасьевском мосту в Воскресенске, обходе города Коломны, транспортной развязке на пересечении Ленинградского шоссе и автодороги М10-Ложки-Поварово-Пятница, а также надземном пешеходном переходе на пересечении Волоколамского шоссе и ул. Речной в Красногорске.

Так, в следующем месяце транспорт начнет курсировать по новому Афанасьевскому мосту. Это позволит разгрузить транспортные артерии Воскресенска.

Еще в июле планируется открыть движение по обходу Коломны. Эта магистраль соединит трассу М-5 с Малинским шоссе. Этот объект также имеет очень большое значение для развития Коломны. Один из крупнейших туристических центров Подмосковья в последние годы страдает от увеличившегося потока транзитного транспорта, что серьезно ухудшает условия проживания в городе.

В августе готовятся к открытию еще два объекта: путепровод в Мытищах и транспортная развязка в Солнечногорске. Новый путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.

Строительство этого объекта идет вместе со строительством развязки на Ярославском шоссе, которую выполняет ФКУ «Центравтомагистраль». После открытия движения по путепроводу и развязке серьезно улучшится транспортная ситуация для более чем 260 тыс. жителей Мытищ, а время выезда из города сократится до 20 минут.

Новая транспортная развязка на пересечении Ленинградского шоссе и автодороги М10-Ложки-Поварово-Пятница увеличит пропускную способность Ленинградского шоссе на проблемном участке для транзитного транспорта на 30-40%, улучшит транспортную доступность индустриального парка «Есипово» и более 11 тыс. жителей ближайших населенных пунктов. Водители смогут экономить в пути до 40 минут, проезжая участок дороги без светофоров.

В конце этого года закончат строительство надземного перехода в Красногорске, который позволит ликвидировать наземный переход на одном из напряженных участков Волоколамского шоссе и увеличить пропускную способность дороги.