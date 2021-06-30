РИАМО - 30 июн. Дан старт очередному этапу Всероссийской акции «Мое детство — война», к участию приглашаются журналисты, историки, педагоги, работники культуры, волонтеры – россияне и соотечественники за рубежом, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и славы, в ходе акции были проведены тысячи встреч детей войны и молодежи, журналисты и волонтеры помогали детям войны записывать их воспоминания, о детях войны появлялись новые энциклопедические статьи, видеофильмы.
Оргкомитет до 1 октября 2021 года ждет от участников акции их творческие работы, посвященные детям войны: записанные на видео воспоминания, отчеты о проведении уроков, просветительских и воспитательных мероприятий, в рамках которых создавались или изучались видеовоспоминания детей войны, публикации в СМИ и блогах о последних свидетелях Великой Отечественной войны.
Положение о конкурсах, проводимых в рамках акции, опубликовано на сайте оператора акции – Общероссийской ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.
По итогам проведения акции «Мое детство – война» в 2020 году были созданы и опубликованы на YouTube-канале акции1476 видеовоспоминаний детей войны, которые посмотрели более 186 тысяч человек, а в социальных сетях – почти полмиллиона. В создании видеороликов принимали участие ученические, творческие, трудовые и профсоюзные коллективы, волонтерские отряды.
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