РИАМО - 30 июн. В среду вечером в аэропортах столичного региона отменены и задержаны 36 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове 7 рейсов задержаны, 5 отменены. В Домодедове 12 задержаны, 1 отменен. В Шереметьеве 8 задержаны и 3 рейса отменены.

В подмосковном аэропорту Жуковский нет задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями либо обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как вернуть деньги за отмененный тур>>