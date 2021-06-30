РИАМО - 30 июн. 234 автомобиля для неотложной медицинской помощи закупили в подмосковные больницы по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Новый медтранспорт предназначен для больниц Каширы, Коломны, Луховиц, Одинцовского и других городских округов.

«Количество вызовов врачей неотложной помощи значительно увеличилось. Новые автомобили позволят сократить сроки оказания помощи пациентам. Транспорт будет использоваться амбулаторно-поликлинической службой для обслуживания вызовов пациентов на дому», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Закупка автомобилей прошла в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг.

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