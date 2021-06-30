РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. В пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников ввели электронную очередь, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе продолжается вакцинация от коронавируса в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В последнее время в ТЦ «МЕГА Белая Дача» количество желающих привиться от Covid-19 увеличилось в десятки раз. Из-за высокого спроса на прививку было принято решение ввести систему электронной очереди по талонам, которая значительно облегчила работу стойки регистрации и упорядочила прием граждан.

Первый заместитель главы администрации округа Александр Чуприн проверил работу пункта вакцинации в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Он осмотрел кабинет, проверил работу терминала и отметил, что благодаря данной системе ввода талонов, процесс вакцинации пойдет гораздо быстрее, тем самым увеличится прирост численности вакцинированных.

Также в связи с оптимизацией процесса между администрацией Котельников и ТЦ «МЕГА Белая Дача» была достигнута договоренность об открытии второго пункта вакцинации в здании. О местоположении и начале его работы будет сообщено позже.

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