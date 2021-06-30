РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В среду вечером на Смирновской улице подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 2,3 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка в сторону Октябрьского проспекта начинается от въезда с Новорязанского шоссе и заканчивается на пересечении с Октябрьским проспектом. Проехать данный участок можно за 20 минут, без пробок дорога заняла бы 4 минуты.

Также серьезные заторы есть на Новорязанском и Егорьевском шоссе, Октябрьском и Комсомольском проспектах. Пробки также фиксируются на улицах Кирова, Побратимов, Котельнической, Волковской, Космонавтов, проспекте Гагарина.

Глухая пробка есть также на Зенинском шоссе в сторону Москвы и на улице Гаршина в поселке Томилино.