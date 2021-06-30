РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июн. Многодетным семьям подмосковного Щелкова окажут помощь в вырубке пней и деревьев на участках, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители администрации провели комиссионный выезд в село Петровское по обращениям жителей. Здесь находится более 160 участков, выделенных многодетным семьям. На многих участках необходима помощь в очистке от пней и деревьев.

Отдел экологии и охраны окружающей среды готов оказать содействие в выдаче порубочных билетов тем, кому это необходимо.

Обратиться к специалистам можно по электронной почте: otd_ecology@shhyolkovo.ru или по телефону: 8(496)566-98-54.