РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Суд признал жительницу подмосковного Красногорска виновной в двойном убийстве и назначил ей наказание в виде 10 лет и 7 месяцев в колонии, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Собранные следователем следственного отдела по городу Красногорску доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве сожителя и подруги на почве ревности - пункт А ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года в Красногорске женщина, войдя в свою квартиру, уличила сожителя в измене с подругой. На почве ревности обвиняемая нанесла им обоим множественные удары ножом. После задержания она написала явку с повинной.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.