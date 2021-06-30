РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Жители городского округа Люберцы могут получить консультацию у сердечно-сосудистого хирурга в консультативно-диагностическом центре Люберецкой областной больницы, сообщили в медучреждении.

В консультативно-диагностическом центре Люберецкой областной больницы, расположенном по адресу: Октябрьский проспект, дом №116, каждую среду месяца с 10:00 до 14:00 проводит консультативный прием сердечно-сосудистый хирург стационарного отделения №1, кандидат наук, врач высшей категории Ирина Исаева.

На консультацию направляются пациенты со следующей патологией: стенозы общих и внутренних сонных артерий более 70% при асимптомном течении, а также с меньшим процентом стенозирования после больших неврологических событий, окклюзии и стенозы более 70% подключичных артерий, аневризма брюшного отдела аорты, синдром Лериша, окклюзии и стенозы артерий ног, варикозное расширение вен ног, хроническая венозная недостаточность I-III степеней.

Для оказания профессиональной консультации необходимо иметь с собой результаты предыдущих обследований: УЗИ пораженного сосудистого бассейна, результаты ранее проведенных обследований (при наличии), если есть указание на наличие сопутствующей патологии, то необходимо иметь на руках результаты обследований.