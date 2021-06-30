РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. В Королеве не будут застраивать скверы около домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вопрос о судьбе сквера у дома на проспекте Космонавтов, 16А был задан жителями во время прямого эфира с главой города. В настоящий момент правительством области подобран альтернативный земельный участок, а собственнику направлено соглашение о расторжении договора аренды земельного участка, которое он подписал.

Теперь участок может быть передан в общедолевую собственность жителей дома или оставлен в собственности муниципалитета, то есть получит статус рекреационной зоны для исключения какого-либо строительства. Решение должны принимать собственники дома на общем собрании.

«По другим адресам на проспекте Королева, 2б, улице Пионерской, 43 и улице Ленина, 17 в настоящее время администрацией совместно с правообладателями вырабатывается правовой механизм расторжения договоров аренды с учетом применения компенсационных норм в рамках действующего законодательства или предоставления компенсационных участков. Строительства в скверах у жилых домов не будет», - сказал глава города Александр Ходырев.

На участке у домов №№19-21 на проспекте Космонавтов правительством Московской области отменен аукцион.