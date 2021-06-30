РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства детского сада на 190 мест в Подольске, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 8 групп детей разного возраста. Его построят в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 12Б. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Проектом предусмотрены все необходимые специализированные помещения, среди которых пищевой и медицинский блоки, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также кружковая.

На территории разместят площадки для игр и прогулок, спортивную зону.

Новый детский сад построят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».