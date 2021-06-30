РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Представитель уполномоченного по правам человека в городском округе Подольск Екатерина Попова 5 июля проведет прием граждан, сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с адвокатом Подольской коллегии адвокатов Александром Латышевым Попова проведет прием c 17:00 до 19:00 на улице Большой Серпуховской, 40/1 в здании бывшего МУЖРП-3. Обращаться могут все желающие без предварительной записи.

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