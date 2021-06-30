РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. Команда подмосковных Котельников обыграла клуб из Шатуры на чемпионате Московской области по футболу, сообщает пресс-служба администрации округа.

На стадионе «Русские газоны - Котельники» состоялся матч 7 тура чемпионата Подмосковья по футболу, в котором встретились ФК «Котельники» и СШ «Шатура».

Уже на 2-й минуте матча гости вышли вперед, мяч забил Никита Ткаченко. Однако команде Котельников удалось перевернуть ход игры, на 15-й и 16-й минутах встречи Виктор Капшуков забил два гола, а спустя 5 минут «Шатура» осталась в меньшинстве, Ткаченко получил вторую желтую карточку. Потом Капшуков забил еще гол. Счет стал 3:1.

Во втором тайме ФК «Котельники» продолжил атаку соперников, и на 57-й минуте Алексей Михайлов забил гол после дальнего удара. А затем вышедший на замену Александр Никифоров забил еще два гола за 6 минут. На 71-й минуте Радик Билалов сделал счет 7:1, а спустя 6 минут в составе СШ «Шатура» отличился Виктор Фомин.

Итоговый счет составил 7:2 в пользу Котельников.