РИАМО - 30 июн. Два дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Пущине, согласована архитектурная концепция, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строения появятся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о двух четырехэтажных домах с квартирами для 58 семей.

«В них будут приобретены современные комфортабельные квартиры для более 150 жителей. Таким образом, мы расселим 58 аварийных помещений общей площадью более 2,6 тыс. кв. м», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Завершить расселение планируется в 2023 году.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье с начала этого года из аварийного жилья переселили 481 человек.