РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. Сыровары из Королева завоевали Гран-при и золотую медаль Всероссийского конкурса качества молочной и молокосодержащей продукции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс качества молочной и молокосодержащей продукции проходил во ВНИИ маслоделия и сыроделия в Угличе с 21 по 25 июня. На конкурсе было представлено 126 образцов продукции 38 предприятий регионов России, из них – 32 образца продуктов сыроделия и 20 – маслоделия.

Сыроварня из подмосковного Королева «Cыр&Beer» получила Гран-при и золотую медаль в номинации «Продукция фермерского производства».

Гран-при конкурса был присужден твердым сырам компании «Cыр&Beer» «Калязинский» и «Золотая осень» и полутвердому «Сыр с трюфелем». Золотую медаль в этой же номинации получили сыры с плесенью «Страчателла», «Камамбер» и «Рыжик». К тому же, серебряной медали было удостоено «Масло сливочное, фермерское» производства той же сыроварни.

Благодаря полученным наградам Подмосковье вошло в каталог предприятий «Молочная гордость России».