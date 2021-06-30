РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. В 12 деревнях городского округа Балашиха необходимо газифицировать около 2,5 тысяч домовладений, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев встретился с жителями микрорайона Железнодорожный Балашихи и рассказал им о программе социальной газификации населенных пунктов. В мероприятии, которое состоялось в центре культуры и досуга «Рассвет», приняли также участие заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков и представители Мособлгаза.

Парламентарий рассказал собравшимся, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию акцентировал внимание на том, что до 2023 года необходимо газифицировать оставшиеся населенные пункты в стране.

В Балашиху входят 12 деревень, в них необходимо газифицировать около 2,5 тысяч домовладений.

Проект «Социальная газификация» направлен на газификацию всех населенных пунктов России за государственный счет. По поручению президента РФ, до участков газ доводят бесплатно без привлечения средств домовладельцев. Эта программа социальной газификации не распространяется на садоводческие товарищества.

С графиком газификации можно ознакомиться на официальных сайтах министерства энергетики Московской области и Мособлгаза — minenergo.mosreg.ru и mosoblgaz.ru. Проверить свое домовладение, возможность и сроки газификации можно с помощью интерактивной карты.