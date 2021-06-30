РИАМО - 30 июн. Лидер движения общественной поддержки «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев встретился с жителями дома №23 по Новомытищинскому проспекту на месте строительства нового детского игрового комплекса, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

25 марта в мытищинской школе №14 состоялся круглый стол по присоединению к движению общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи» жителей 2-го микрорайона городского округа. На встрече жители дома вышли с инициативой по благоустройству и озеленению придомовой территории. На сайте движения my-mytyshi.ru она нашла отклик и поддержку почти в 9 тыс. голосов. Ранее эту инициативу горожане широко обсуждали на встречах домового актива.

Фомичев ознакомился с ходом подготовительных работ. На месте будущей площадки уже уложено основание под резиновое покрытие и брусчатку. В течение месяца здесь будут установлены элементы детского игрового комплекса, скамейки, кроме того, будет проведено дополнительное озеленение двора, проложена новая пешеходная дорожка.

«Прежняя площадка, которая находилась на этом месте, морально устарела. Жители вышли с инициативой по строительству новой современной детской игровой зоны и места для отдыха. Каждому хочется видеть свой двор ухоженным, современным, чтобы дети имели возможность проводить время на удобных и безопасных детских площадках. Поддержал эту инициативу горожан», - сказал Фомичев.

Он добавил, что в рамках движения общественной поддержки уже проведены сотни встреч и круглых столов в общественных организациях, с коллективами предприятий, сотрудниками городских учреждений, активными жителями в микрорайонах города. Фомичев выразил уверенность, что благодаря активному участию жителей Мытищи становятся все более комфортным и благоустроенным городом.

«Очень довольна, что дело пошло так быстро. Наша инициатива прозвучала не зря. Хочу от лица всех местных жителей поблагодарить лидеров движения «Мы Мытищи» за поддержку и реализацию этого проекта», – рассказала жительница дома №23 Светлана Иванова.

Инициативной группе удалось привлечь на свою сторону и других соседей по микрорайону, которые активно поддержали инициативу о строительстве детской площадки. В завершение встречи Вячеслав Фомичев поблагодарил жителей за социальную активность.

«Вместе с жителями будем и дальше следить за реализацией проекта, проверять, как продвигаются работы, устанавливается игровое оборудование. А после – вместе примем обновленный двор», – добавил Фомичев.