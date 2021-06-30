РИАМО - 30 июн. Лидер движения общественной поддержки «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев встретился с жителями дома №23 по Новомытищинскому проспекту на месте строительства нового детского игрового комплекса, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
25 марта в мытищинской школе №14 состоялся круглый стол по присоединению к движению общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи» жителей 2-го микрорайона городского округа. На встрече жители дома вышли с инициативой по благоустройству и озеленению придомовой территории. На сайте движения my-mytyshi.ru она нашла отклик и поддержку почти в 9 тыс. голосов. Ранее эту инициативу горожане широко обсуждали на встречах домового актива.
Фомичев ознакомился с ходом подготовительных работ. На месте будущей площадки уже уложено основание под резиновое покрытие и брусчатку. В течение месяца здесь будут установлены элементы детского игрового комплекса, скамейки, кроме того, будет проведено дополнительное озеленение двора, проложена новая пешеходная дорожка.
Он добавил, что в рамках движения общественной поддержки уже проведены сотни встреч и круглых столов в общественных организациях, с коллективами предприятий, сотрудниками городских учреждений, активными жителями в микрорайонах города. Фомичев выразил уверенность, что благодаря активному участию жителей Мытищи становятся все более комфортным и благоустроенным городом.
«Очень довольна, что дело пошло так быстро. Наша инициатива прозвучала не зря. Хочу от лица всех местных жителей поблагодарить лидеров движения «Мы Мытищи» за поддержку и реализацию этого проекта», – рассказала жительница дома №23 Светлана Иванова.
Инициативной группе удалось привлечь на свою сторону и других соседей по микрорайону, которые активно поддержали инициативу о строительстве детской площадки. В завершение встречи Вячеслав Фомичев поблагодарил жителей за социальную активность.
«Вместе с жителями будем и дальше следить за реализацией проекта, проверять, как продвигаются работы, устанавливается игровое оборудование. А после – вместе примем обновленный двор», – добавил Фомичев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии