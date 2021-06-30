РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в мошенничестве 41-летнего москвича, который взял в строительной компании деньги на материалы и объявил об окончании работ, а сам ничего не сделал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от директора стройфирмы о том, что сотрудник организации ввел его в заблуждение. Он сообщил о готовности объекта, на который заявитель выделил денежные средства на покупку материалов. Общая сумма материального ущерба составила 90 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 41-летнего жителя Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.