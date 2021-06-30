РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске создали открытый Telegram-канал для оперативного информирования предпринимателей о новых нормативно-правовых изменениях и требованиях, сообщает администрация округа.

Управление потребительского рынка администрации Подольска теперь всю актуальную информацию об изменениях в законодательстве, появлении новых подзаконных и нормативно-правовых актов будет публиковать в этом канале. Также там можно будет задать любой вопрос, в том числе по телефону Управления потребительского рынка.

Предпринимателей будут своевременно оповещать о том, как действовать, чтобы соблюдать вводимые требования, которые очень часто меняются, а многие предприятия не успевают должным образом ознакомиться с ними.

Стать участником Telegram-канала «ПОТРЕБРЫНОК ✅ ПОДОЛЬСК» можно по ссылке или по QR-коду.