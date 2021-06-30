РИАМО - 30 июн. Повышенный спрос на внутренний туризм стал причиной повышения цен на курортах России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он добавил, что в настоящее время рассматривается около 50 туристических проектов.
Президент также напомнил, что разработана программа развития внутреннего туризма, предусмотрен туристический кешбэк. Перед страной стоит задача активного развития туристической инфраструктуры.
Ранее Путин сообщил, что только за 2019 год россияне оставили 36 млрд долларов во время отдыха за границей.
Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в среду. Российский лидер отвечал на вопросы граждан свыше 3,5 часов.
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