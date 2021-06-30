РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 июн. В Дзержинском 17 приемных семей получают помощь и консультации в службе сопровождения замещающих семей, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала года служба сопровождения помогла 25 приемным родителям и 22 детям из городского округа Дзержинский», – сообщили в управлении опеки и попечительства Дзержинского.

Всего в Подмосковье насчитывается 77 служб сопровождения замещающих семей.

«В регионе за помощью психологов можно обратиться в любую службу сопровождения. Специалисты составляют индивидуальную программу сопровождения конкретной семьи и ведут семью на протяжении всего периода пребывания ребенка в замещающей семье», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,5 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, свыше 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.