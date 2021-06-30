РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В июне в подмосковном Подольске от полученных травм на железной дороге скончались 3 мужчин, сообщает администрация округа.

15 июня на перегоне Силикатная–Подольск смертельно травмирован мужчина 1995 года рождения, который переходил пути в неположенном месте. На перегоне Гривно-Подольск 21 июня дрезина смертельно травмировала мужчину, перебегавшего железнодорожные пути в оборудованном надземным пешеходным переходом месте в Сергеевском тупике. 27 июня на перегоне Львовская–Гривно был травмирован 35-летний мужчина, он умер в реанимации Подольской ГКБ.

Основной причиной трагедий стало несоблюдение правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.