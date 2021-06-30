РИАМО - 30 июн. Юные спортсмены из Подмосковья победили на Всероссийских соревнованиях по гандболу в Тольятти 27 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале команда из Подмосковья победила сборную Москвы со счетом 27:18 и получили золотую медаль. В символическую сборную финала попали трое подмосковных спортсменов: Антон Аксюков признан лучшим правым полусредним, Егор Турунцев - лучшим правым крайним, а Вячеслав Усачев - лучшим левым полусредним.

«Юные подмосковные гандболисты разных возрастов из года в год оказываются в числе лучших команд страны. Региональная школа гандбола делает серьезный результат. Поздравляю юных спортсменов с успешным завершением сезона и завоеванными наградами!» - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в Подмосковье базируется команда «Чеховские медведи» - флагман гандбола в России. Местные ребята хотят попасть именно туда, чтобы играть на самом высоком уровне.

Также подмосковная сборная из юношей до 14 лет завоевала серебряные медали на соревнованиях в Астрахани 30 июня. Первое место заняла команда Башкортостан-1, а третье - атлеты из Волгограда.