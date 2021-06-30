РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Тротуар вдоль Волоколамского шоссе неподалеку от микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске планируют достроить в середине июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Вдоль Волоколамского шоссе строят новый тротуар. Работы проводит ГБУ МО «Мосавтодор» в районе Изумрудных холмов и Новой Опалихи.

Большая часть тротуара уже готова. Осталось провести дренажную систему и уложить асфальтовое покрытие на небольшом участке, после – установить ограждение. Завершить строительные работы должны к середине июля.

За строительство этого объекта жители голосовали на портале «Добродел». В текущем году в Красногорске построят еще 9 тротуаров вдоль дорог, 7 дорожек у станций МЦД и 31 пешеходную зону на месте «народных троп».