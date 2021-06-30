РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Жителям городского округа Люберцы напомнили о правилах оформления ежегодной выплаты Почетным донорам в офисах МФЦ,сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодная денежная выплата положена жителям Московской области, получившим нагрудный знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Для оформления выплаты в МФЦ Люберец необходимо предоставить заявление, паспорт, банковские реквизиты, удостоверение к знаку «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

В 2021 году выплата составляет 15 109 рублей 46 копеек. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Узнать адреса офисов, график работы и контакты можно на сайте:http://lubmfc.ru/.