РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Возведение общеобразовательной школы в деревне Болтино городского округа Мытищи обсудили окружные власти в рамках строительного дня, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие прошло в среду под руководством главы округа Виктора Азарова. Он отметил, что по поручению губернатора области Андрея Воробьева строительство социальных объектов находится в Мытищах на особом контроле.

Сотрудники администрации периодически выезжают на объекты строительства. Заместитель главы окружной администрации Михаил Годин недавно проконтролировал ход строительных работ. В среду он сообщил об итогах проверки.

«Объект находится на завершающей стадии строительства. Подготовлена территория под благоустройство и обустройство спортивного ядра. В здании школы ведется внутренняя отделка», - сказал Годин.

Образовательное учреждение, возведенное в ЖК «Мытищи Lite», строится в рамках соглашения о реализации инвестконтракта с ООО «СФД». Проект застройки включает в себя 12 жилых домов, торговый центр, школу, детский сад. Новое учебное заведение общей площадью свыше 10 тыс. кв. м рассчитано на 600 детей.

По словам застройщика, здание переменной этажности - 3-4 этажа. На прилегающей территории расположатся легкоатлетическое ядро и зоны отдыха, в здании проектом запланированы столовая, медпункт, помещения для кружков, спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом и медиатекой, а также ряд административно-бытовых помещений.

«Застройщик подал в Главстройнадзор извещение о завершении строительства школы в Болтине. Проверочные мероприятия начинаются 7 июля», - отметила заместитель начальника отдела надзора за строительством №4 Мытищ и Королева Главгосстройнадзора Московской области Любовь Романова.