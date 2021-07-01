Конец июня запомнится жителям Москвы и Подмосковья надолго: первый месяц лета успел отметиться и аномальной жарой, от которой плавились трамвайные рельсы, и тропическими ливнями, и ураганным ветром. Принесет ли июль более мягкую погоду жителям Московского региона, ждать ли температурных рекордов от «макушки лета» и часто ли придется пользоваться солнечными очками, РИАМО рассказали синоптики.

Июньский рекорд

Первый месяц лета 2021 года успел установить в столице новые температурные рекорды. По словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, 22 июня в столице был побит рекорд 1917 года (плюс 31,8 градуса): новая максимальная температура составила плюс 33,7 градуса. А на следующий день, 23 июня, столбики термометров в городе вновь показали рекордное значение: плюс 34,8 градуса.

Причиной этого, по словам Старкова, стал мощный высокий антициклон, который блокировал западно-восточный перенос воздуха. В этих условиях жара может сохраняться длительное время.

«Именно так было в 2010 году. Тогда аналогичный циклон держал тридцатиградусную жару практически два месяца подряд», — напомнил синоптик. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что радоваться летним температурным рекордам не стоит.

«Это опасная погода, экстремальные температурные значения. Стоит быть предельно осторожными, не находиться под прямыми солнечными лучами», — заявлял Вильфанд.

Впрочем, в МЧС России поспешили успокоить жителей столичного региона: спасатели заявили, что повторение ситуации 2010 года, когда горели торфяники, а в Московском регионе было сильное задымление, в столице и других городах не ожидается.

Прогноз спасателей оказался верным: в последних числах июня в Москву и Подмосковье пришел мощнейший циклон с ураганным ветром и тропическими ливнями — он свел на нет угрозу «дымного лета», превратив столичные улицы в реки. Однако теперь и ему пришла пора уходить.

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Уходящий циклон

Как рассказал в беседе с РИАМО метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус, тыловая часть циклона, который пришел в Москву и Подмосковье в конце июня, продолжит оказывать влияние на погоду в первые дни нового месяца. Тем не менее, этот циклон с каждым днем уходит все дальше, поэтому его влияние на погоду постепенно снижается.

«В начале июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди. По ночам ожидается 12-17 градусов тепла, в дневные часы — плюс 20-25 градусов», — говорит Леус.

А 3-5 июля в атмосферу над центром европейской части России вернется антициклон: облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

«В результате к воскресенью в столичном регионе по ночам ожидается 12-17 градусов тепла, днем — 23-28 градусов тепла. А в понедельник столбики термометров поднимутся на градус выше — причем как ночью, так и днем», — говорит синоптик.

По словам Леуса, несмотря на то, что температура в начале июля по-прежнему останется выше нормы, она уже не будет аномальной. «Нужно подготовиться к преимущественно сухой погоде», — считает собеседник РИАМО.

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Редкие ясные дни

По прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц лета Московский регион в целом ждет пасмурная погода за исключением всего пяти по-настоящему ясных дней.

Самой холодной будет ночь на 3 июля, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 13 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — 22 градуса — ожидается 1, 2 и 3 июля.

Самым теплым днем предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будет 7 июля, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 30 градусов. А самые теплые ночи ожидаются 8-9 и 12 июля, когда термометры покажут плюс 19 градусов.

По предварительным данным, в июле найдется место и дождям. Сильные осадки ожидаются 23 и 25 июля. Всего же в июле прогнозируют 12 дождливых дней, причем большую часть месяца будет либо пасмурная погода, либо переменная облачность. По-настоящему ясными, по прогнозам синоптиков, будут всего пять дней — с 5 по 9 июля. И именно в это же время июльские температуры достигнут своих максимальных значений.

Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев июльской погоды.

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Июль выше нормы

По мнению Романа Вильфанда, температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы.

«В июле ожидается температура выше нормы, как это было в апреле, мае, июне. Однако месяц будет неоднородным по погоде», — считает научный руководитель Гидрометцентра России.

По его словам, периоды жары и прохладной погоды в июле будут чередоваться, но средняя превысит температура норму. Также во втором месяце лета не стоит ожидать много осадков, но ситуация может измениться.

С тем, что затяжных дождей и избытка осадков в июле ждать не стоит, согласен и Михаил Леус. «Избытка осадков не прогнозируется, то есть очень дождливо не будет», — говорит синоптик.

Между тем, даже несмотря на то, что в июле, возможно, не будет много ясных дней, второй месяц лета все равно будет жарким. Во время июньской жары москвичам на некоторых станциях метро бесплатно раздавали воду — не исключено, что в июле эта практика сохранится. В целом же специалисты советуют в жаркую погоду сохранять осторожность, а при недомогании обязательно уходить в тень и охлаждаться.

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