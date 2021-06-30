РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Подозрение на бешенство выявили у домашних собак в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду Подмосковья, сообщает о подозрении на бешенство у собак, проживающих в квартирах на улице Филиппова, в домах №№101 и 1 и на улице Юбилейная, дом №7.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система и наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.