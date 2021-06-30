РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске в ходе рейда по предприятиям общественного питания выявили кафе «Шаурма 5 звезд», в котором не проверяли у посетителей наличие QR-кодов, руководству сделали предупреждение, сообщает администрация округа.

В Подольске прошел рейд по проверке соблюдения новых противоэпидемических правил предприятиями общественного питания. В нем приняли участие заведующий отделом защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации муниципалитета Александр Антонов и главный эксперт управления потребрынка Вячеслав Симонов.

В ходе рейда проверили рестораны «Якитория», «За пивом», «Грузинские каникулы», кафе-кондитерскую «Мильфей», фудкорт в ТЦ «Капитолий». Все предприятия общественного питания соблюдали постановление губернатора и новые правила по обязательной проверке QR-кодов у посетителей.

На предприятиях, которые не соблюдают постановление губернатора, сначала проведут дополнительный инструктаж. В случае, если меры не будут приняты, информацию передадут в Подольскую городскую прокуратуру для принятия мер реагирования.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» с 28 июня посетители заведений общепита должны предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 и (или) специальный QR-код.

Летние веранды разрешили посещать без дополнительных ограничений. Посетителям не нужно предъявлять QR-код, но необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции. Граждане до 18 лет могут посещать рестораны, кафе и другие заведения общепита без QR-кода.

Теперь все предприятия общественного питания обязаны проверять наличие QR-кода на входе. Сотрудники запрашивают у гостя QR-код, который те подтверждают паспортом или документом, удостоверяющим личность.

Для проверки QR-кода можно использовать любое приложение в телефоне по его считыванию. Сначала навести камеру на изображение, после чего сверить паспортные данные посетителя, чтобы удостовериться, что сертификат принадлежит именно этому человеку.

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Несколько москвичей не смогут посетить ресторан по одному и тому же QR‑коду. Для входа в заведение нужно показать документ, удостоверяющий личность.

- Привившиеся от Covid‑19 осенью москвичи смогут получить QR‑код. Если прививка сделана, а QR-код не найден, необходимо обратиться в службу техподдержки федерального портала gosuslugi.ru.

- QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления. Для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:

«Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинацию никто не имеет право», — сказал Путин во время прямой линии.

- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.

- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.

- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.

- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп